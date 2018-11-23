Часы на Пуэрта-дель-Соль в Новый год будут бить и по канарскому времени

Жители Канарских островов смогут встретить новый 2019 год по своему времени на главной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль. Часы на Королевском доме почты 1 января будут бить в 00:00 и в 01:00.

Впервые с момента установки часов на башне в 1866 году они будут настроены на время Канарского архипелага. Традиция встречать Новый год на площади под бой курантов именно на этой башне появилась 31 декабря 1962 года.

Инициатива Una hora menos es más («На час меньше – это больше») также включает аудиовизуальные и музыкальные шоу, организованные канарской компанией Promotur. Кроме того, организаторы обещают мероприятия, посвящённые природе, историческому наследию и гастрономии Канарских островов.

Власти Мадрида с энтузиазмом приняли идею, отметив, что разница во времени является одной из отличительных черт Канарских островов, благодаря которой архипелаг постоянно на слуху.