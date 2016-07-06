Чаще всего нарушают правила водители в Ла-Риохе, Стране Басков и Мадриде

Ла-Риоха, Страна Басков и Мадрид признаны автономными сообществами Испании с наихудшим качеством вождения автомобилей. Такие данные приводит юридическая компания Legálitas и приложение DriveSmart, которые предложили премировать водителей с наименьшим количеством проблем во время езды в течение июля.

Самые распространенные нарушения в Испании: превышение скорости, резкое торможение, несоблюдение дорожных знаков.

В Ла-Риохе на каждые 100 километров на человека регистрируется 94 нарушения, в Стране Басков – 85, в Мадриде – 74. Меньше всего в Эстремадуре - 42, на Канарских островах - 44 и в Кантабрии - 49.