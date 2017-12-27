Бывшие король и королева Испании организовали рождественский обед во дворце Сарсуэла

25 декабря бывший король Испании Хуан Карлос и его супруга донья София собрали гостей на рождественский обед во дворце Сарсуэла, пишет El Mundo. Супруги пригласили нынешнюю королевскую чету, Фелипе и Летисию, с дочерьми Леонор и Софией, и инфанту Елену с детьми Фроиланом и Викторией Федерикой. На празднике также присутствовали сестры короля инфанта Маргарита, которая прибыла с супругом Карлосом Суритой и детьми Альфонсо и Марией, и донья Пилар в сопровождении пятерых своих детей с их семьями. В число приглашенных вошли кузены экс-монарха, поэтому среди гостей в итоге оказалось около ста представителей семейства Бурбонов. Впрочем, среди них не было второй дочери Хуана Карлоса и Софии, инфанты Кристины. По всей видимости, праздники она провела в Витории со своим опальным супругом Иньяки Урдангарином, замешанном в коррупционном скандале, и его семьей.

Обед был организован в формате шведского стола, где гости могли выбрать угощение по своему вкусу. Мероприятие состоялось в праздничный день, поэтому значительная часть персонала дворца в этот день отдыхала в кругу семьи.

Что касается короля и королевы, то они воспользовались свободными днями, чтобы провести время со своими дочерьми. Их планы на ближайшие дни носят исключительно семейный характер, поэтому широкой публике их подробности неизвестны.