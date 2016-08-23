Бывшему почтальону из Таррагоны грозят два года тюрьмы за кражу писем

Бывшему сотруднику одного из почтовых отделений городка Вендрель в Таррагоне грозит тюремное заключение сроком на два года, штраф в размере 6 000 евро и отстранение от государственной службы на шесть лет за ненадлежащее обращение с документами и нарушение тайны. Как сообщают информационные агентства Испании, в июле 2009 года при выселении почтальона из его дома за долги сотрудники суда нашли в квартире 541 письмо, 138 из которых были открыты. Согласно обвинительному заключению прокурора, нарушитель снимал жилье в том же здании, где расположено почтовое отделение.

Суд, в котором примут участие присяжные заседатели, намечен на 16 сентября. Он состоится в Таррагоне. Прокуратура заявляет, что почтальон «без разрешения получателей ознакомился с содержимым писем, которое является секретным. В конвертах находились счета, банковские выписки, резюме и другие документы», - гласит обвинительный акт.

Большая часть корреспонденции относится к периоду с 10 ноября 2006-го по 20 мая 2009 года. Конечными пунктами всех отправлений значитились как вверенные нарушителю участки, так и другие секции. Помимо этого, у бывшего почтальона нашли несколько извещений, заполненных его же рукой, и несколько различных товаров.

После этого инцидента почтальон был уволен. Он, в свою очередь, подал иск против фирмы. Нарушитель работал в почтовой службе с 2005 года. По его словам, он не знал, что у него дома хранятся многочисленные мешки с письмами, и не представляет, как они могли туда попасть. Впрочем, он также признался, что, когда получателя не было дома, он уносил корреспонденцию к себе домой для вручения на следующий день, пользуясь близостью своей квартиры к почтовому отделению, которое якобы закрывалось к моменту окончания доставки писем.