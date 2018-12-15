Британское веганское молоко возмутило испанцев

В Великобритании выпустили напиток из чуфы, или земляного миндаля, и назвали его веганским молоком. Реклама продукта вызвала шквал негодования со стороны испанских пользователей социальных сетей, поскольку он почти идентичен традиционной испанской орчате.

Компания Now This опубликовала рекламный ролик, в котором рассказывается о многовековых африканских корнях нового напитка. Молоко изготавливается в Бристоле и содержит чуфу, подсолнечное масло, карбонат кальция и подсолнечный летицин. Орчата также упоминается в видео как схожий старинный продукт родом из Валенсии, но это не смогло удержать испанцев от колкостей в адрес производителя.

«Британцы изобрели орчату», «Валенсия не Африка», «Орчата требует уважения» – пишут испанские пользователи Twitter, называя напиток из Великобритании очередным изобретением для миллениалов.