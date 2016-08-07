Братья-кулинары Рока создали мороженое в виде торса модели

В кафе-мороженом Rocambolesc, принадлежащем братьям-кулинарам Рока и расположенном на бульваре Рамбла в Барселоне, появилось необычное эскимо в форме тела модели Андреса Веленкосо. Как сообщает La Vanguardia, для его создания был использован сканер и отпечатанная на 3D-принтере форма.

Мороженое под названием VelenCoco изготовлено на основе кокосового молока. По словам Жорди Рока, столь экстравагантная идея пришла ему в голову во время беседы с Веленкосо. «Мы обсуждали возможность открытия небольшого стенда Rocambolesc в его семейном ресторане Casa Andrés в Тосса-де-Мар», - поделился Рока. Спустя несколько месяцев экспериментов новое эскимо стало реальностью. «В каждом городе мы предлагаем особое эскимо, посвященное тому или иному монументу. В Жироне, например, это попа львицы, а в Барселоне – палец Колумба», - рассказал младший из братьев Рока. «Мы решили, что в Тосса-де-Мар это знаковое эскимо будет изображать самого Веленкосо», - объяснил он.

В свою очередь, манекенщик поделился, что не только позировал для именного мороженого, но и достаточно активно участвовал в креативном этапе процесса его создания. “Мы пришли в ресторан Celler de Can Roca, и Жорди показал мне варианты разнообразных вкусов. Мы выбрали кокосовый», - рассказал Веленкосо. Кроме того, он признался, что обожает гастрономию в целом и творения братьев Рока в частности.

Для презентации нового продукта Рока и Веленкосо сняли забавное видео в стиле восьмидесятых годов прошлого века.