Большинство смертей жителей Испании обусловлено естественными причинами

Число смертей в силу естественных причин в прошлом году снизилось, однако на их долю по-прежнему приходится самая весомая доля летальных исходов в Испании (410 611 эпизодов, или 96,2%). Что касается смерти из-за внешних причин, то в прошлом году было зафиксировано 15 668 подобных случаев (9 807 среди мужчин и 5 861 среди женщин). По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 3,9%, сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на данные Национального института статистики (INE).

Самоубийство по-прежнему остается самой распространенной причиной смертельных исходов в результате воздействия внешних факторов: всего за прошлый год было зарегистрировано 3 569 подобных случаев. Второе место занимают случайные падения (3 019), а за ними следуют утопления и удушения (2 732). Дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 1 890 человек.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения гендера, то самой распространенной причиной смертности среди мужчин стало самоубийство (среди каждых 100 000 человек населения с собой покончили в среднем 11,7 жителей страны), за которой следуют случайные падения (7 на 100 000) и ДТП (6,3 на 100 000). Среди женщин самой распространенной причиной гибели оказались падения (6 эпизодов на 100 000 человек). За ними следуют утопление и удушение (5,6) и самоубийства (3,8).

Чаще всего суицид совершают представители возрастной группы от 30 до 39 лет (456 случаев) и от 50 до 54 лет (377). Среди лиц младше 15 лет произошло 12 самоубийств, а старше 95 лет – только одно. Большинство подобных эпизодов – 328 – пришлось на июнь, за которым со значительным отрывом следует ноябрь с показателем в 251 случай.

Среди детей в возрасте до года основной причиной смерти являются врожденные заболевания и патологии. Дети в возрасте от 1 года до 14 лет, а также взрослые в возрасте от 40 до 79 лет чаще всего умирают из-за опухолей, а пожилые люди старше 79 лет – из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Впрочем, в группе от 15 до 39 лет самыми распространенными причинами смерти являются самоубийства и несчастные случаи.

Жизни мужчин чаще всего уносит рак бронхов, легких и кишечника. Женщины же чаще умирают из-за рака груди и кишечника. Число смертей от диабета, бронхита и эмфиземы сократилось на 11% в первой группе и на 7,5% - во второй.