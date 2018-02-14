Больше всего полных испанцев живет в Андалусии

По статистике, 47% испанцев страдают от лишнего веса, отчитались чиновники из управления по вопросам здравоохранения. Речь идёт о взрослых жителях страны в возрасте от 18 до 64 лет. «Каждый человек индивидуален и сам распоряжается своим здоровьем, но следует признать, что в нашем обществе придерживаться здоровой диеты за приемлемые деньги не так уж просто», - отметили авторы исследования.