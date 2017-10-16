Больше четверти населения Испании находится на грани социальной изоляции и нищеты

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты на заседании Конгресса депутатов 16 октября был представлен VII доклад «Состояние бедности. Мониторинг показателей бедности и социальной эксклюзии в 2008-2016 годах». По данным исследования, 12,9 миллиона человек, или 27,9% населения Испании, подвержены риску бедности и социальной изоляции.

Согласно индекса AROPE, который служит для оценки риска бедности и социальной эксклюзии, число таких людей в 2016 году сократилось в Испании на 0,7% по сравнению с предыдущим годом.

Социальная незащищённость определяется наличием по меньшей мере одного из следующих факторов: бедность, низкая интенсивность труда или острые материальные затруднения. Бедными считаются семьи, в которых на одного человека приходится менее 684 евро в месяц. Острые материальные затруднения определяются невозможностью взять отпуск на неделю или оплатить коммунальные услуги. Низкая интенсивность труда подразумевает, что человек отработал менее 20% возможного времени. Всего в Европейском Союзе риску бедности и социальной эксклюзии подвержено 23% населения (119 миллионов человек).

В докладе также приводятся данные о том, что более 2,9 миллионов человек в Испании (6,4%) живёт за чертой бедности. Их общий доход составляет менее 342 евро в месяц.

В ходе заседания было отмечено, что пока Испания не выполняет намеченные показатели Европейской стратегии 2020 года, в рамках которой испанским правительством была поставлена цель по сокращению числа социально незащищённых граждан на 1,4-1,5 миллиона человек к 2019 году.