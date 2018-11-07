Более 53 тысяч мигрантов нелегально прибыли в Испанию с начала года

За первые десять месяцев 2018 года границу Испании незаконным образом пересекло более 53 тысяч мигрантов, что на 153% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большинство нелегалов прибыли на лодках по воде. Их число увеличилось втрое по сравнению с 2017 годом и составило 47 684 человека.

По последним данным Министерства внутренних дел, с начала текущего года было перехвачено 1775 судов с нелегалами, что на 88,6% больше чем годом ранее.

45,5 тысяч мигрантов прибыли к берегам Пиренейского полуострова и Балеарских островов, 1215 – на Канарские острова, 572 – в Мелилью, 356 – в Сеуту.

Ещё 5698 человек незаконно пересекли сухопутную границу: 3973 – в Мелилье и 1725 – в Сеуте. В Мелилье рост по сравнению с 2017 годом составил 19%, а Сеута стала единственным пунктом, где поток нелегалов сократился на 6,8%.

Уровень нелегальной миграции в Испанию в этом году бьёт все рекорды. До этого самый большой поток нелегалов наблюдался в 2006 году, когда только на Канарские острова прибыло почти 32 тысячи человек.