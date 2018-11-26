Более 2 тысяч испанских муниципалитетов подали заявку на бесплатный WiFi от ЕС

2116 испанских муниципалитетов подали заявки на участие в проекте Европейской Комиссии WiFi4EU, который предполагает оборудование бесплатных точек WiFi в общественных местах: парках, площадях, административных зданиях, библиотеках, медицинских центрах и музеях.

В общей сложности Еврокомиссия получила 13 198 заявок со всей Европы. Испания – вторая по количеству претендентов, больше заявок поступило только от итальянских муниципалитетов – 3202.

Еврокомиссия планирует выделить по 15 тысяч евро отобранным муниципалитетам на создание зон с бесплатным беспроводным интернетом. На первом этапе помощь будет предоставлена только 2,8 тысячам муниципалитетов. При этом максимальная квота на страну составляет 224 точки WiFi.

Муниципалитеты будет отбирать Агентство сетей и инноваций ЕС. Их названия объявят в декабре.

Финансирование покрывает установку точек с беспроводным доступом в интернет. Муниципальные власти должны будут взять на себя расходы по подключению интернета и предоставлению услуги на протяжении срока не менее трёх лет.

В ближайшие два года планируется организовать больше таких инициатив. В общей сложности в 2019 году Еврокомиссия направит 120 млн евро на установку оборудования для WiFi последнего поколения в 6-8 тысячах муниципалитетов. При этом власти обещают интернет без рекламы или сбора персональных данных.