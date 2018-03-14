Более 158 тысяч женщин стали жертвами гендерного насилия в Испании в 2017 году

Ежедневно в правоохранительные органы Испании поступает 456 заявлений о случаях насилия в отношении женщин. В 2017 году было подано 166 620 таких заявлений, что на 16,4% больше чем годом ранее.

Число жертв гендерного насилия выросло в прошлом году на 17,7% и достигло 158 тысяч. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, которые ведёт Генеральный совет органов правосудия Испании.

Отмечается, что в прошлом году был зафиксирован рост насилия в отношении несовершеннолетних. Количество таких случаев выросло со 179 в 2016 году до 266 в 2017.

К тому же, сообщается, что в минувшем году 30,4% пострадавших женщин (48 110) были иностранками.

В среднем по стране на 10 тысяч женщин приходится 66,6 случаев насилия. Самый высокий показатель зарегистрирован на Балеарских островах – 95,6 случаев на 10 тысяч женщин. За ними следует Мурсия с индексом 87,8, Валенсийское сообщество – 85,3 и Канарские острова – 84,5. Реже всего с заявлениями о гендерном насилии обращаются в Галисии и Кастилии и Леоне, где на 10 тысяч женщин приходится по 42 случая.

По статистике, 7 из 10 заявлений подают сами жертвы. Более чем в 15% случаев женщины подают заявления после прямого вмешательства полиции.