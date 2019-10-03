Более 130 тысяч евреев подали заявление на упрощенное получение испанского гражданства

Испания получила более 130 тысяч обращений от потомков евреев, когда-то изгнанных с территории страны. Впрочем, власти Испании были готовы рассмотреть полмиллиона заявок.
Согласно закону, потомки сефардов, которых вынудили покинуть Испанию в конце XV века, теперь могут рассчитывать на облегченную процедуру получения испанского гражданства. Только в сентябре этого года было подано 50 тысяч таких заявлений.
В основном о гражданстве просят жители Латинской Америки. Больше всего прошений получено из Мексики, Колумбии и Венесуэлы.Темы: Общество