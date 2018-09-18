Бельгия не выдаст рэпера Вальтоника Испании

Бельгийский суд решил не приводить в исполнение Европейский ордер на арест, выданный в отношении рэпера Хосепа Мигеля Аренаса, который выступает под псевдонимом Вальтоник. Музыкант был приговорён в Испании к тюремному заключению за восхваление терроризма, угрозы и оскорбление монархии, которые, по мнению испанского суда, звучат в текстах его песен.

Как поясняют адвокаты артиста, суд счёл, что ни одно из обвинений не может считаться преступлением на территории Бельгии. Также защита добавила, что это свидетельствует о том, что тексты песен Вальтоника являются проявлением свободы слова.

Рэпер бежал в Бельгию в конце мая и перед вынесением окончательного решения предстал перед местным судом трижды.