Баскскую компанию оштрафовали за использование услуг полуобнаженной модели

Баскская компания - производитель бытовой техники Fagor извинилась за свою неудачную рекламу на выставке в Братиславе. Как сообщает газета 20 Minutos, фирма наняла для продвижения своей продукции на мероприятии обнаженную модель.

Об инциденте сообщил член отделения партии Podemos из провинции Гипускоа Хуанчо Итурриа, опубликовавший в своем аккаунте в Twitter фотографию обнаженной по пояс девушки. На ее тело был нанесен логотип марки, а также боди-арт в ее фирменных цветах.

"У меня нет слов, чтобы описать шовинистское и унизительное зрелище, устроенное известной баскской компанией на выставке в Восточной Европе", - написал Итурриа в своем посте.

После его публикации компания Fagor выпустила в Twitter официальное сообщение, в котором принесла извинения. "Мы сожалеем о том, что наш корпоративный имидж был использован в рекламных целях ненадлежащим образом, противоречащим нашим ценностям", гласит заявление фирмы. "Разрешение на проведение подобной акции не выдавалось. Как только о ней стало известно, были предприняты немедленные меры по разрешению ситуации и устранению ее последствий", - написали представители компании.