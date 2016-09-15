Артур Мас провел отпуск на Балеарских островах

Бывший глава каталонского правительства Артур Мас провел несколько дней отдыха на острове Форментера (Балеарские острова). Его сопровождала жена Элена Ракосник, а также политический союзник Джорди Вилахоана с женой, и еще одна пара. Они плавали на яхте, рыбачили и купались в море.

По данным сайта Vanitatis, Мас с друзьями прилетел на частном самолете из Барселоны на остров Менорка, а оттуда приплыл на небольшом пароме на Фоментеру. Отсюда он отправился в путешествие на яхте Baruna. Это судно вмещает 11 пассажиров и экипаж. Аренда стоит 2,7 тысячи евро в день без учета расходов на топливо.

Раньше Мас всегда отдыхал в городе Форнельс на севере Менорки, где ходил под парусом. Там же его дочь Патрисия вышла замуж за Рубена Торрико, с которым у нее родились близняшки Элена и Гала.