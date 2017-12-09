Архиепископ Валенсии назвал главные угрозы: аборт, эвтаназия, однополые браки и сепаратизм

Архиепископ Валенсии Антонио Каньисарес назвал аборт, эвтаназию, искусственное оплодотворение, однополые браки и сепаратизм "основными угрозами для Конституции". Как сообщает газета 20 Minutos, соответствующие заявления кардинал сделал в письме, написанном по случаю очередной годовщины принятия главного уставного документа страны. В нем Каньисарес упомянул основные социальные вопросы, которые, по его мнению, затрагивают "неприкосновенное достоинство каждого человека". Как говорилось выше, таковыми с его точки зрения являются "нарушение права на жизнь в виде аборта или эвтаназии, искусственное оплодотворение или эксперименты с эмбрионами" и гомосексуальные браки.

Говоря о стремлении некоторых регионов к независимости, архиепископ расценил их как проявление национализма и угрозу "единству и целостности Испании", а также как одну из самых серьезных задач за почти 40 лет существования Конституции. Каньисарес также упомянул и некоторые другие вопросы, вызывающие беспокойство и требующие их разрешения с учетом Конституции. Их спектр включает в себя, например, новую идеологию, в особенности касающуюся гендера.