Архиепископ Барселоны призвал молиться, чтобы Бог дал дождь

Архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омелья призвал верующих помолиться за дождь на фоне самой продолжительной за последние 100 лет засухи в каталонской столице. Он направил прихожанам письма с просьбой упомянуть в своих молитвах "долгожданную воду для наших полей и городов". Засуха в Барселоне продолжается больше 90 дней.

Омелья также призвал других священников посвятить ближайшие мессы данной теме и отметил, что отсутствие дождя является серьезной причиной для беспокойства как в Барселоне, так и в сельской местности, а также в остальных регионах Испании.

В своем письме архиепископ также упомянул Второй Ватиканский собор и отметил, что религиозное сообщество должно отражать нужды и печали народа. В качестве примера он привел пророка Илию, который молился за дождь.

Прошедшее лето стало для Испании самым жарким за всю историю ведения метеорологических записей, а на глобальном уровне 2015-й в целом стал самым жарким годом. Кроме того, жара, стоявшая в стране с 22 июня по 27 июня, также оказалась самой затяжной.