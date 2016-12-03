Аптечка в виде свиной ноги и бутерброды с хамоном: ФК Guijuelo продолжает удивлять болельщиков

Скромные футбольные команды, как правило, стремятся чем-либо удивить публику. Исключением не стал и клуб Guijuelo, название которого недавно оказалось на слуху из-за форменных футболок с изображением хамона. Как сообщают испанские СМИ, в минувший вторник команда, встретившаяся в 1/16 финала Кубка Испании по футболу со столичным Atlético и проигравшая ему со счетом 0:6, в очередной раз привлекла к себе внимание общественности. Каждый раз, когда кому-то из игроков требовалась медицинская помощь, массажист команды выходил на поле с необычным чемоданчиком в виде ноги хамона. Фотографии с матча мгновенно распространились в социальных сетях.