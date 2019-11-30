Антонио Бандерас зажёг рождественские огни в Малаге

Вместе с мэром Франсиско де ла Торре и другими чиновниками Бандерас предстал перед горожанами на главной улице Малаги в пятницу вечером. Бандерас отметил, что Малага стала одним из первых городов, которые переходят на альтернативные источники энергии не на словах, а на деле. «Несмотря на зрелищность всего этого, затраты потребовались совсем небольшие», - заявил он. За десять лет расходы на электроэнергию для освещения центральных улиц снизились почти в пять раз. Бандерас также напомнил про только что открытый им театр и пообещал сделать ещё много полезного для родного города.

В этом году на улице Лариос рождественская иллюминация дополняется музыкальным сопровождением. Насладиться праздничной атмосферой можно до 5 января.