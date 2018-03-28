Антонио Бандерас призывает к солидарности во время Страстной недели

Актёр Антонио Бандерас заявил, что Страстная неделя должна быть символом солидарности, и отметил, что братства, которые участвуют в религиозных шествиях, могут использовать этот период в практических целях на благо всей Малаги.

На пресс-конференции, посвящённой презентации исследования Университета Малаги об экономическом влиянии туризма в регионе в период Страстной недели, испанский актёр рассказал о деятельности своего фонда помощи и дал рекомендации религиозным общинам. По мнению актёра, Страстная неделя может стать площадкой для сближения братств с обществом, предоставляя возможность узнать о том, какие имеются проблемы и какая помощь может быть оказана.

Бандарас сообщил, что возглавляемый им Фонд слёз и милости за 8 лет направил более 1,4 млн евро на социальные и образовательные проекты. По его словам, к 10-летнему рубежу эта цифра может приблизиться к 2 миллионам.