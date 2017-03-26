Андалусский подросток подал в суд на мать, отобравшую у него смартфон

15-летний подросток из южной Испании пожаловался на свою мать "за плохое обращение" после того, как она забрала у сына мобильный телефон, пытаясь заставить его учиться. Рассматривавший дело судья из Альмерии встал на сторону женщины, заявив, что она "действовала в пределах своих прав" и "предприняла правильные действия" как ответственный родитель.