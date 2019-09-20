Ана Кесада признана виновной в убийстве 8-летнего Габриэля

Суд присяжных признал виновной Ану Хулию Кесада в убийстве восьмилетнего Габриэля - сына своего сожителя. По информации испанских СМИ, женщине грозит пожизненное заключение.
В феврале прошлого года Ана внезапно набросилась на Габриэля, била его о пол и стену, а потом закрыла ему руками нос и рот. Габриэль умер от удушения.
Поиски мальчика продолжались почти две недели. В них активно принимала участие Ана Кесада. Позже ее задержали в тот момент, когда она везла тело Габриэля в своем автомобиле.
Защита Аны настаивали, что это было убийство по неосторожности. Но присяжные решили, что женщина преднамеренно лишила мальчика жизни.Темы: Общество