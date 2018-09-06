Агенты Гражданской гвардии останутся в Каталонии до 15 октября

Руководство Гражданской гвардии отдало приказ 300 агентам, которые ждут возвращения из Каталонии, оставаться на своих местах вплоть до 15 октября.

В Официальном вестнике Гражданской гвардии на этой неделе появилось соответствующее сообщение, в котором нахождение агентов «в местах текущего пребывания» объясняется «необходимостью и требованиями, связанными с обеспечением общественной безопасности в этом квартале».

Таким образом, сотрудники продолжат работу в Каталонии в ближайшие недели, когда ожидаются масштабные акции сепаратистов по случаю годовщины незаконного референдума 1 октября.