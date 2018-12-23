Аэропорт Барселоны хотят переименовать без согласия женералитата

Как сообщили в правительстве Испании, об этих изменениях уже уведомили каталонское правительство, администрации муниципалитетов, а также семью Тарадельяса. Испанские власти заявили, что это решение несёт в себе посыл «согласия, понимания и диалога», а также подчёркивает значимость фигуры первого главы Каталонии постфранкистского периода.

Тарадельяс возглавлял региональное правительство Каталонии в эмиграции в период с 1954 по 1977 годы, а также временно исполнял обязанности председателя женералитата с момента восстановления демократии до 1980. Тарадельяс был республиканцем и защитником каталонской культуры, но при этом не был сторонником сепаратизма.

В женералитате обнародовали ответное сообщение в адрес Мадрида, в котором говорится, что смена названия аэропорта не была согласована. В испанском правительстве, в свою очередь, утверждают, что провели необходимые консультации в достаточном объёме.

На новость о переименовании «Эль-Прата» отреагировал экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон. На своей странице в Twitter он написал, что мера «насаждается» испанским правительством. Он подчеркнул, что проблема заключается не в новом названии аэропорта, а в том, каким образом это делается.

В партии «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) раскритиковали идею и потребовали передать управление аэропорта в ведение правительства автономного сообщества. Отмечается, что в аэропорту имеются гораздо более значимые проблемы, которые особо проявились в последние месяцы, включая трудовые вопросы и вопросы обслуживания.