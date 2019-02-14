9 мая может стать выходным днём в ЕС

Европарламент одобрил обращение испанских депутатов, в котором, среди прочего, предлагается сделать День Европы, который отмечается 9 мая, общеевропейским праздником и выходным днём во всех странах-членах ЕС.

Автор обращения – депутат Майте Пагасауртундуа, представляющая партию «Союз, прогресс и демократия». Инициативу поддержали 459 евродепутатов, 170 проголосовали против, 49 – воздержались.

Доклад Пагасауртундуа также включает дорожную карту по созданию Гражданского статута Европейского Союза. Документ должен охватить все фундаментальные права и свободы граждан, основанные на законодательстве Евросоюза. Таким образом, евродепутат предлагает положить конец «дискриминации граждан сообщества по национальному признаку». Она уверена, что права граждан стран ЕС должны включать не только свободное перемещение.

К тому же, в документе предлагается разработать планы анализа систем образования для каждой из стран-членов ЕС, уделяя внимание вопросу европейской идентичности. Также планируется выделять больше средств на программы Erasmus+, программу равенства, программу «Европа для граждан» и волонтёрские программы. По мнению Пагасауртундуа, это расширит возможности для мобильности, а также окажет положительное воздействие на образование и саморазвитие европейской молодёжи.