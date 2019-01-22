86% испанских семей считают оливковое масло незаменимым на кухне

Исследование Совета по сельскому хозяйству, рыболовству и сельскому развитию показало, что оливковое масло является для испанцев одним из важнейших продуктов. 86,2% испанских семей заявили, что не обходятся без него на кухне.

В ходе исследования также выяснилось, что, в целом, испанские потребители довольны предложением оливкового масла. Общая оценка удовлетворённости продуктом находится на уровне 8,3. Тем не менее, эксперты дали рекомендации по возможным улучшениям. Они посоветовали вкладывать больше средств в информационные и корпоративные кампании, чтобы распространять сведения о пользе оливкового масла, в особенности среди молодёжи. На этикетке советуют указывать подробную и ясную информацию, включая разновидность масла и его происхождение. Сообщается, что более половины респондентов обращают внимание на эту информацию.

Исследователи добавляют, что 4 из 10 семей покупают оливковое масло на промо-акциях. 25,6% всегда выбирают самое дешёвое масло, а 25,9% заявили, что не обращают внимания на марку при покупке.

Главными недостатками продукта испанцы назвали его цену, неуверенность в достоверности информации о разновидности масла и пластиковую упаковку. Среди достоинств, в свою очередь, фигурирует вкус, а также польза для здоровья. 91% респондентов довольны степенью полезности этого продукта для сердечнососудистой системы, его питательными и антиоксидантными свойствами. Качество масла имеет значение для 6 из 10 потребителей.