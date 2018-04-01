75% нелегальных мигрантов в Испанию переправляет мафия

Три из четырёх нелегальных иммигрантов, которые в прошлом году попали в Испанию из Северной Африки, проникли в страну с помощью мафиозных группировок.

Большинство нелегалов попадает в Испанию по морю, рискуя своей жизнью. По данным доклада Агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ (Frontex), в 2017 году было зафиксировано рекордное количество мигрантов, прибывших этим путём. При этом ситуация продолжает ухудшаться на фоне нескончаемого потока нелегалов из стран Африки к югу от Сахары, в особенности из Мали и Кот-д'Ивуара.

Испания в 2017 и 2016 году занимала четвёртое место в Европе по популярности среди нелегалов после Италии, Германии и Франции. Через Испанию в Европу попадают около 11,3% мигрантов.

Зачастую нелегалы прибегают к услугам контрабандистов. При этом отмечается, что в центральной и восточной части Средиземноморья мафиозные группировки переправляют более 90% нелегалов, на 15% больше, чем на так называемом «западносредиземноморском пути», ведущем в Испанию. Выбор маршрута нередко зависит от того, насколько успешна деятельность по контрабанде людей на том или ином направлении.

В отчёте Frontex помимо статистики и тенденций также представлены данные опросов добровольцев из числа нелегальных иммигрантов. Исследование показало, что 45% нелегалов вынуждены покидать свою страну из экономических соображений. На втором месте – конфликты и поиск политического убежища (16%).