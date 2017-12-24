7200 евро штрафа за освистывание гимна Испании

Судья Национальной коллегии Хосе Мария Васкес Онрубия приговорил председателя каталонской сепаратистской организации Catalunya Acció Сантьяго Эспота к штрафу в размере 7 200 евро за организацию акции по освистыванию испанского гимна в присутствии короля Фелипе VI, сообщают информационные агентства страны. Инцидент произошел на стадионе "Камп-Ноу" в ходе матча между клубами "Барселона" и "Атлетик Бильбао" 30 мая 2015 года. Действия Эспота суд расценил как оскорбление Испании и ее короны, так как они имели своей целью атаку на последнюю и не могут быть оправданы правом на свободу слова. В течение года главе Catalunya Acció предстоит ежедневно выплачивать по 20 евро до достижения суммы в 7 200 евро – половины от того, что требовала прокуратура.

Васкес Онрубия напомнил, что в Испании корона имеет "особое значение и пользуется двойной защитой", так как она является гарантом "сохранности конституционной системы", а сам король – "символом единства и существования государства". По его мнению, атаки на страну и ее символы, будь то флаг или гимн, касаются всех жителей страны, которые относятся к ним с уважением.

По мнению судьи, решение освистать гимн было не спонтанной реакцией, а хорошо подготовленным планом, который был скоординирован с другими сепаратистскими ассоциациями. 28 мая 2015 года Эспот опубликовал в Facebook пост под заголовком "За освистание испанского гимна и короля Фелипе Бурбонского", в котором призывал всех желающих присоединится к акции.