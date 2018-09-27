7 из 10 испанцев хотят изменить Конституцию

Более половины испанцев ставят под сомнение эффективность демократии в стране, по данным Центра социологических исследований при аппарате премьер-министра.

В докладе центра за сентябрь сообщается, что 70% испанцев считает, что существует необходимость в реформировании Конституции 1978 года, причём около половины из них считает, что текст основного закона должен претерпеть значительные изменения, треть выступает за небольшие корректировки, а 14% требует полностью переписать конституцию.

Также известно, что треть сторонников конституционной реформы считают её необходимой в целях улучшения систем образования и здравоохранения, а 29% хотели бы изменить конституцию, чтобы повысить прозрачность и контроль политической деятельности. 23% заявили, что реформа позволит обеспечить лучшую защиту социальных прав.

В то же время в ходе опроса не задавался вопрос об отказе от монархии, хотя 6,3% респондентов указали «иные» цели конституционной реформы, в числе которых может быть и переход к республике.

Спустя 40 лет демократического правления, 55% испанцев остаются недовольны политическим режимом, хотя 67% заявляют, что гордятся тем, что Испания совершила переход от диктатуры к демократии. Деятельность испанского парламента одобряет менее 22% опрошенных, а больше всего критики связано с тем, что законодательная власть, по мнению жителей страны, уделяет слишком много внимания незначительным проблемам.