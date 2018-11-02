65% жителей Барселоны недовольны мэром

65% жителей Барселоны заявили, что не верят или слабо верят в то, что мэр города Ада Колау сможет разрешить актуальные для каталонской столицы проблемы.

Опрос об оценке работы мэрии провёл Центр социологических исследований по заказу организации Metrópoli Abierta. В исследовании отмечается, что доверие к мэру упало по сравнению с предыдущим опросом. Четыре месяца назад 57% ответили, что не доверяют или почти не доверяют Колау. Также подчёркивается, что лишь 11,7% респондентов заявили, что муниципальное правительство оправдало их ожидания.

Наибольшее недовольство у жителей Барселоны вызывает ситуация со стихийной торговлей (60,4%), невоспитанность (51,9%), работа системы велопроката Bicing (51,4%), грязь на улицах (38,2%), дорожное движение (36,5%), политические споры (35,7%) и безопасность (34,5%).

Аналитики также указывают, что популярность Колау снизилась в таких районах как Сьютат-Велья, Орта-Гинардо и Ноу-Баррис, а выросла только в Сантс-Монжуик. Хуже всего к мэру относятся в Сарриа-Сан-Жерваси, Эшампле, Сьютат-Велья и Ноу-Баррис.