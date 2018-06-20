65% испанцев хотели бы изменить миграционную политику

Накануне Всемирного дня беженцев в дополнение к этой информации организация Oxfam Intermón опубликовала результаты исследования, которое показало, что 65% испанцев считает необходимым внести изменения в законодательство, касающееся вопроса приёма беженцев, для того чтобы предотвратить гибель людей, пытающихся пересечь Средиземное море в поисках убежища. Кроме того, 70% заявили, что политическое убежище должно предоставляться в срочном порядке, поскольку беженцы находятся в большой опасности, а 87% отметили, что правительства стран Европы могут принять дополнительные меры в этой области. В то же время, 86% респондентов уверены, что многое в руках самих беженцев, а 64% – что следует работать над тем, чтобы эти люди смогли в перспективе вернуться на родину.

55% выразили опасения в связи с тем, что приём мигрантов потенциально может быть связан с проникновением террористов в страну, а 80% обеспокоены ростом расизма и ксенофобии в обществе.

Как отмечает Oxfam Intermón, результаты исследования продемонстрировали, что испанское общество в большинстве своём склоняется к проведению более гуманной миграционной политики. В связи с этим неправительственная организация обратилась к новому испанскому правительству с призывом подходить к вопросам миграции и беженства с позиции прав человека.