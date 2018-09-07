600 агентов спецподразделений прибудут в Каталонию

Министерство внутренних дел Испании усиливает полицейское присутствие в Каталонии. Было принято решение направить в регион 600 агентов подразделений особого назначения в преддверии празднования Национального дня Каталонии и ожидающихся акций сепаратистов.
В полиции говорят о 10-12 группах особого назначения, каждая из которых состоит из 50 агентов. Их задача состоит в охране общественных зданий и поддержке каталонской полиции в обеспечении безопасности граждан. К этому также привлечены сотрудники Гражданской гвардии, которые по-прежнему остаются в регионе.
По информации 20 minutos, агенты уже начали прибывать в Каталонию, и первые группы из Галисии были размещены в военных казармах Брука.
В совете юстиции Каталонии назвали эти меры излишними, отметив достаточную подготовленность и наличие необходимых полномочий для поддержания общественного порядка у Мосос-д'Эскуадра.Темы: Общество