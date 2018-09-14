43% мигрантов из Африки приезжает в Испанию

Число прибывающих по Средиземному морю в Испанию мигрантов неумолимо растёт, по мере того как сокращается их поток в Италию.

По данным Международной организации по миграции, Италия вернулась к показателям 2014 года и приняла с начала текущего года 20,3 тысячи мигрантов, в то время как в 2017 году их было более 100 тысяч.

В Испании же число мигрантов выросло с 32 тысяч в прошлом году до 73 696 по состоянию на 9 сентября 2018 года. Таким образом, на Испанию приходится 43% миграционного потока из Северной Африки, что является самым высоким показателем миграционного давления в ЕС. Ежедневно в страну прибывает в среднем 227 нелегалов.

Нынешний наплыв превышает цифры 2006 года, когда поток нелегальных мигрантов хлынул на Канарские острова.

В последнее время также отмечается увеличение числа деревянных лодок у берегов Испании, таких же, как во время миграционного кризиса на Канарах. Последние из них были замечены 9-11 сентября. В каждый из этих дней на каноэ прибывало по 160 нелегалов.