30 ноября в Мадриде вводятся новые правила движения автомобилей в центре города

С 30 ноября вступают в силу новые ограничения для движения автомобилей в центре Мадрида, направленные на улучшение экологии.

В столичной мэрии прислушались к просьбам жителей и предпринимателей и перенесли введение правил на последний день ноября. Ограничения коснутся дизельных и бензиновых автомобилей, которые не соответствуют экологическим нормам. В муниципалитете поясняют, что определять нарушителей будут с помощью экологических наклеек, использование которых станет обязательным с 24 апреля 2019 года.

Без наклейки личный автомобиль не сможет въезжать в зону Madrid Central. Как отмечает издание Expansión, в Испании лишь половина из 36 млн зарегистрированных автомобилей были внесены в базу Генеральной транспортной дирекции как экологичные. Наклейки не выдаются на автомобили с бензиновыми двигателями старше 2000 года и дизельными двигателями старше 2006.

Нормы также предполагают определённые исключения. Бензиновые и дизельные автомобили со знаком -C или B- смогут въезжать в центральную зону, но при условии, что они будут припаркованы в гараже. Родители, которые живут за пределами центрального района, но возят детей в школу в центре, смогут получить специальное разрешение сроком действия на учебный год. Жители центра имеют право приглашать до 20 человек, на автомобили которых при несоответствии нормам штраф выписывать не будут. Ограничения не касаются общественного транспорта, такси, каршеринга и мотошеринга.

Автомобили с наклейками категории 0 Emisiones («нулевые выбросы») или ECO смогут свободно передвигаться по центру Мадрида.

В первые три месяца система будет работать в тестовом режиме. Пока в мэрии приняли решение не выписывать штрафы водителям до марта.