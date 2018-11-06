30 лет назад первый нелегал погиб, переплывая Гибралтарский пролив

В ноябре исполняется 30 лет с момента первого задокументированного случая смерти мигранта, плывшего через Гибралтарский пролив в Испанию. В 1988 году волны вынесли на берег тело мужчины, который пытался добраться на Пиренейский полуостров по воде.

С тех пор, по оценкам организации Andalucía Acoge и фонда Por Causa, по меньшей мере 6714 человек погибли в водах пролива в попытке переплыть его.

1 ноября 1988 случилась буря, которая потопила марокканскую лодку с 23 пассажирами на борту. Один из них погиб, 18 были объявлены пропавшими без вести, четверо – задержаны. Первым погибшим мигрантом был 23-летний житель Надора (Марокко), который заплатил 35 тысяч песет, чтобы попасть в Испанию в поисках лучшей жизни. В тот день фотограф Ильдефонсо Сена запечатлел на плёнку тело мигранта на испанском пляже. В организации подчёркивают, что эта смерть стала первой задокументированной, но в реальности летальных случаев могло быть гораздо больше.

По данным организаций, которые собираются представить доклад об изменении миграционной политики за три десятилетия, в период с 1999 по 2017 год в Испанию было совершено 235,6 тысяч нелегальных въездов по морю. К этому следует добавить 43,5 тысячи человек, которые прибыли в страну с начала текущего года. При этом отмечается, что 2018 год стал рекордным по количеству нелегалов. Также сообщается, что в нынешнем году в море погибло 239 человек, ещё 279 считаются пропавшими без вести.

Организации винят в смертях и исчезновениях испанские власти и «расистскую и убийственную политику в последние 30 лет».