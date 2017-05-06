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          Новости Испании » Новости » Общество » 23-летняя испанка подала в суд на своих родителей за отказ в финансовой помощи

          23-летняя испанка подала в суд на своих родителей за отказ в финансовой помощи

          17:49 06.05.2017

          23-летняя жительница города Кастро-Урдьялес в северной Испании подала в суд на своих родителей, которые отказались и дальше оказывать ей финансовую поддержку. Дело было проиграно: судья назвал девушку , имя которой не разглашается, "слишком ленивой, чтобы зарабатывать себе на жизнь". Вынесенное в минувший вторник решение правосудия гласит, что родители истицы, упустившей все представлявшиеся ей возможности трудоустройства, не обязаны ее содержать.

          Судья признал, что закон обязывает родителей обеспечивать их детей едой и кровом до тех пор, пока они не станут финансово независимыми, "за исключением случаев, когда подобная нужда является результатом действий самого сына или дочери". По мнению представителей правосудия, истица находилась именно в такой ситуации: она не закончила школу и не получила какой-либо профессиии несмотря на то, что родственники оплачивали ей разнообразные курсы. Девушке либо не удавалось на них поступить, либо вскоре она их бросала. Судья также отметил, что у нее были возможности трудоустройства в родном городе, а также на юге Испании и даже в Лондоне, однако со всех своих работ девушка уходила по собственному желанию. 

          "По словам истицы, ее заставляли работать слишком много за слишком маленькие деньги", гласит решение суда. "Поведение заявительницы после достижения ею совершеннолетия, расцениваемое с точки зрения закона как лень и недостаточно продуктивное использование времени и возможностей, привело ее к текущей ситуации", считает судья. 

          Испания входят в число европейских стран, жители которых покидают родительский дом в наиболее позднем возрасте. В среднем это происходит в 29 лет, а это значит, что после достижения совершеннолетия они живут за счет своих родителей еще почти целое десятилетие. Позже них в самостоятельное плавание уходят только жители Мальты (31,1 года), Италии (30,1 года) и Греции (29,4 года). В противоположном конце рейтинга находятся молодые шведы, которые покидают родной дом раньше всех в Европе – примерно в 19 лет. 

          Причинами поздней эмансипации испанской молодежи являются не только местные традиции, но и затянувшийся экономический кризис, а также высокий уровень безработицы, которая оказалась особенно заметной именно для молодых жителей страны.

          Темы: Общество

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