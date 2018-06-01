2 тысячи человек пришли на кастинг шоу Operación Triunfo в Барселоне

В этом году количество желающих поучаствовать в шоу Operación Triunfo выросло в три раза. В Барселоне на кастинг записалось более 2 тысяч человек.

С самого утра в среду сотни человек собрались у стен Олимпийского стадиона имени Льюиса Компаньеса. Очередь на кастинг обогнула весь спорткомплекс. Первые участники заняли очередь во вторник, несмотря на то, что в этом году можно было отправить заявку через социальные сети.

В состав жюри, перед которым должны спеть претенденты на участие в OT, входит Ноэми Галера, Исмаэль Агудо и Пабло Уэслинг.

Сообщается, что в этом сезоне преподавательский состав на шоу талантов не изменится. Руководители кастинга подчеркнули, что ищут участников, которые выделяются своей индивидуальностью, отметив, что в прошлом году шоу было интересно именно тем, что все участники были разными.

Отбор на Operación Triunfo продлится до 10 июля и пройдёт в 10 городах. Следующий кастинг состоится 4 июня в Аликанте, а затем жюри побывает в Валенсии, на Майорке, в Сан-Себастьяне, Виго, на Тенерифе, в Малага, Севилье и Мадриде.