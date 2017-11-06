150 служащих каталонской полиции хотят перевестись в национальный корпус

Объединенный полицейский профсоюз (SUP) получил около 150 запросов от офицеров Автономной полиции Каталонии, которые хотят перевестись в Национальную полицию. Об этом сообщает El Mundo.

Несмотря на потери в заработной плате – каталонские стражи порядка получают примерно на 400 евро больше, чем служащие национального звена – офицеры хотят выйти из состава регионального корпуса из-за его политизации в свете последствий референдума 1 октября.

Выполнению подобных запросов препятствуют некоторые юридические тонкости. Возможность перевода из одного корпуса в другой предусмотрена законом 9/2015, однако сопутствующий ему регламент так и не был разработан, поэтому точная схема перехода остается неясной.

За последние десять лет к Автономной полиции Каталонии присоединилось значительное количество служащих Гражданской гвардии и прочих сегментов полиции. Среди самых распространенных причин обратного перевода агенты называют сепаратистские настроения в Каталонии и политизацию их учреждения.