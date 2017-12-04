10 тысяч музыкантов выступили в Барселоне в поддержку политзаключённых

Около 10 тысяч добровольцев, включая музыкантов и исполнителей, приняли участие в концерте на площади Plaza de Espanya в Барселоне, организованном Òmnium Cultural и Músics per la Llibertat.

С помощью этой акции музыканты выразили свою поддержку каталонским учреждениям, а также выступили за освобождение из тюрьмы Жорди Куишара и Жорди Санчеса и восьми каталонских советников, отправленных в отставку, и за возвращение в Каталонию Карлеса Пучдемона, Меричель Серрет, Луиса Пуига, Антони Комина и Клары Понсати, пишет газета La Vanguardia.

На концерте звучали как всемирно известные мелодии, так и произведения каталонских авторов: «La Estaca» Льюиса Льяка, «Cant de la Senyera» Льюиса Мильет, «Ода к радости» Людвига ван Бетховена, гимн Каталонии «Els Segadors» и другие композиции.

В мероприятии приняли участие именитые дирижёры: Жозеп Феррер, Жозеп Вила, Эдмон Коломер, Антони Альбукерке, Жорди Льобет и Сальвадор Бротонс.