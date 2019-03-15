10% испанцев придерживается растительной диеты

Испания продолжает оставаться в числе мировых лидеров по потреблению мяса, однако за последние два года число тех, кто отдаёт предпочтение растительной пище, удвоилось.

Консалтинговая компания Lantern провела исследование о пищевых привычках в Испании и выяснила, что число вегетарианцев и флекситарианцев за два года выросло на 800 тысяч человек и достигло 3,8 млн, что эквивалентно 9,9% населения. Из них 1,5% не употребляет мясо вовсе, а 7,9% причисляет себя к флекситарианцам, то есть стремится свести его потребление к минимуму.

Несмотря на внушительные абсолютные показатели, доля тех, кто полностью перешёл на вегетарианскую диету или ограничивает себя в потреблении мясных продуктов, продолжает оставаться низкой и на мировом уровне составляет 0,5%.

Исследование также сообщает, что 30% сторонников растительной пищи стали вегетарианцами или флекситарианцами в последние два года. В основном, это женщины и молодёжь. Результаты исследования показали, что каждая восьмая испанка относит себя к одной из этих категорий.

Основным мотивом для смены рациона большинство респондентов (35%) называют заботу о своём здоровье. Кроме того, наблюдается рост обеспокоенности вопросами экологической устойчивости и обращения с животными.