Наследница шведского престола сыграла свадьбу на Майорке

В Пальме прошла свадебная церемония, на которой присутствовала шведская королева Сильвия и её старшая дочь, наследница престола, принцесса Виктория. Браком сочетались Иан Мартин и Елена-Кристина Зоммерлат, которая приходится королеве Сильвии племянницей.

Церемонию, которая длилась около часа, проводил представитель немецкой евангельской церкви на Балеарских островах. Шведская королева выступала в качестве посажёной матери.

У пальмского Кафедрального собора по этому случаю собрались десятки местных жителей и туристов. Для обеспечения безопасности территорию близ собора охраняла полиция. После церковного обряда около ста гостей отправились на банкет.