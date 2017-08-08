В крупнейших хакерских конференциях впервые приняла участие испанка

Яиса Рубио стала первой женщиной из Испании, принявшей участие в двух крупнейших хакерских конференциях DEF CON и Black Hat, которые прошли в Лас-Вегасе.

Рубио является аналитиком по вопросам кибербезопасности платформы ElevenPaths, которая принадлежит компании Telefónica, и имеет три степени магистра в сфере безопасности и технологий.

Испанка выступила на DEF CON с докладом на тему анонимного фишинга в социальных сетях при помощи сети Tor. В рамках Black Hat она вместе со своим коллегой представила пакет инструментов для отслеживания информации о пользователях в ходе расследования нарушений, связанных с кибербезопасностью.

DEF CON – одна из старейших конференций хакеров, впервые состоявшаяся в 1993 году. Black Hat была основана четырьмя годами позже.

Как отметила сама Рубио, число женщин на подобных мероприятиях с каждым годом растёт, как и их интерес к сфере кибербезопасности.