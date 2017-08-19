«Золотая виза» привлекает в Барселону инвесторов из Египта и Турции

С сентября 2013 года в Испании действует так называемая «золотая виза», которая была введена с целью привлечь в страну иностранный капитал в обмен на предоставление вида на жительство. Самым простым способом получения такой «визы» являются инвестиции в жилую недвижимость в размере не менее 500 тысяч евро. Как сообщает портал Idealista, в результате в страну было привлечено более 2 миллиардов евро от 2236 инвесторов, среди которых лидируют китайцы и россияне. В то же время Барселона является одним из излюбленных мест для покупки недвижимости среди египтян и турков.
Тенденция к росту иностранных инвестиций, связанных с «золотой визой», в Испании, в особенности в Малаге, Мадриде и Барселоне, наметилась в 2016 году. По данным агентства элитной недвижимости Coldwell Banker таких покупателей в большинстве своём интересуют объекты недвижимости площадью 120-150 квадратных метров в новостройках в центре, а сумма сделки, в среднем, составляет 600-800 тысяч евро. Эксперты отмечают, что зачастую инвесторов из таких стран, как Турция или Египет, к приобретению жилья в Европейском союзе и в Испании, в частности, подталкивает именно возможность получить вид на жительство (в связи со сложной политической обстановкой в своей стране).Темы: Недвижимость Барселона