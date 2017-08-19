«Золотая виза» привлекает в Барселону инвесторов из Египта и Турции

С сентября 2013 года в Испании действует так называемая «золотая виза», которая была введена с целью привлечь в страну иностранный капитал в обмен на предоставление вида на жительство. Самым простым способом получения такой «визы» являются инвестиции в жилую недвижимость в размере не менее 500 тысяч евро. Как сообщает портал Idealista, в результате в страну было привлечено более 2 миллиардов евро от 2236 инвесторов, среди которых лидируют китайцы и россияне. В то же время Барселона является одним из излюбленных мест для покупки недвижимости среди египтян и турков.