Жители Таррагоны протестуют против застройки побережья

Жители зоны пляжа Льевант в Таррагоне активно противостоят строительству жилого района на участке между стадионом Nou Estadi и пляжами Савиноса и Плайя-Ларга. Как сообщают информационные агентства Каталонии, Федерация ассоциаций жителей Леванта выражает жесткий протест против этого масштабного проекта, который подразумевает возведение 6 000 новых объектов жилья.

Представители коллектива считают его «непомерным» и воспринимают как угрозу для окрестностей пляжа Плайя-Ларга. Новый квартал должен стать продолжением урбанизациии Vall de l’Arrabassada, и в процессе его строительства может пострадать лесополоса.

Жители данного района при поддержке Федерации жителей Таррагоны и платформы «Спасем Плайя-Ларга» (Salvem la Platja Llarga) представили пакет заявлений против плана строительства, одобренного в конце сентября властями города. Представители инициативной группы уверены, что администрация прислушается к ним и примет соответствующие меры социального и народного характера.