Жители Испании тратят треть доходов на аренду

В последний год цены на аренду выросли почти во всех регионах Испании, что заставило жителей страны ещё больше увеличить траты. У большинства испанцев более трети ежемесячных доходов уходит на эти цели.

Как показало исследование Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития, среднестатистическая испанская семья тратит на оплату съёмного жилья 37% доходов.

Business Insider сравнил среднюю цену за квадратный метр в каждом регионе со средней зарплатой, чтобы вычислить, какая доля доходов уходит на аренду.

Самые высокие показатели зафиксированы в Каталонии (48%), Мадридском сообществе (46%), и на Балеарских островах (45%). За ними следуют Канарские острова, Кантабрия, Страна Басков и Андалусия, где этот показатель превышает 30%. Меньше всего на съём жилья выделяют жители Эстремадуры – 23%.

При этом местные и региональные власти ведут активную борьбу с платформами бронирования жилья, такими как Airbnb, на которых, по их мнению, лежит вина за подорожание аренды.