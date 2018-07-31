«Зелёные» негодуют из-за плотности застройки на испанском побережье

Площадь застройки на испанском побережье увеличилась почти в два раза за последние 30 лет, по подсчётам экологической организации Greenpeace.

Несмотря на то, что в 1988 году был принят закон, направленный на ограничение строительства на побережье Испании, строительный бум 1990-х привёл к массовому появлению курортов, отелей и жилых домов. Во время кризиса активное строительство приостановилось, но с восстановлением экономики началось с новой силой. В результате на данный момент застроено 530 тысяч га на побережье, в то время как в конце 1980-х площадь застройки составляла 240 тысяч га.

Как сообщает Greenpeace, на первых 500 метров берега на курорте в Марбелье (Малага) 90% площади занимают различные постройки. В Каталонии застроено 26,4% побережья.

«Зелёные» призывают отказаться от массового строительства на побережье.