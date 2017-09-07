Застройщики не верят в новый пузырь на рынке недвижимости в Испании

Застройщики считают рост цен на жилье в Испании оправданным и отрицают возможность возникновения нового пузыря на рынке, пишет сайт Idealista. В частности, они имеют в виду сведения Коллегии регистраторов имущества, которые свидетельствуют о росте стоимости жилой недвижимости на 4,4% во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-г.

По словам генерального секретаря Испанской ассоциации застройщиков (APCE) Даниэля Куэрво, в годы кризиса жилье подешевело в среднем на 40%. Таким образом, нынешние показатели роста не могут считаться признаком намечающегося пузыря. Это касается как вторичных, так и новых объектов.

"В настоящее время происходит постепенное восстановление цен, рухнувших в прошлые годы", - считает Куэрво. Подобная динамика вполне соответствует улучшениям в экономической сфере, увеличению числа рабочих мест и росту уровня доверия и оптимизма. которые наблюдаются в стране в настоящий момент. Эксперт считает, что все вышеозначенные факторы побуждают население активнее покупать недвижимость. Девелоперы также отмечают, что банки по-прежнему придерживаются достаточно строгой политики в сфере выдачи новых ипотечных кредитов. Говорить о нормализации ситуации пока рано, однако специалисты отмечают некоторое улучшение соответствующих показателей. Подобное положение дел Куэрво объясняет тем, что в годы кризиса банки сильно пострадали и теперь не хотят рисковать. По мнению главы APCE, ситуация изменится, когда произойдет "более выраженный рост доходов и зарплат".