За прошлый год излишек жилья в Испании сократился на 5,6%

На рынке жилья Испании остается излишек построенных, но не проданных квартир и домов. Однако постепенно количество этих объектов сокращается. Согласно данным Министерства развития, по состоянию на конец 2015 года таких объектов насчитывалось 513 848, это на 5,6% меньше, чем в 2014 году. Самый высокий показатель отмечался в 2009 году, когда на рынке было 649 780 квартир, которые никто не покупает.

Снижение 2015 года стало самым существенным с 2012 года, когда оно составило 6,9%. За прошлый год излишки недвижимости сократились почти во всех регионах, кроме Мадрида. Лучшие показатели продемонстрировали Аликанте (8,42%), Барселона (8,34%), Мадрид (8,2%), Кастельон (5,18%), Валенсия (4,91%), Мурсия (4,7%), Толедо (4,36%) и Альмерия (4,02%).

Большинство этого жилья было создано в период строительного бума в Испании. Его трудно реализовать, потому что чаще всего оно неудобно расположено и имеет не очень высокое качество. Таким объектам приходится конкурировать с новыми домами, которые превосходят их по локации и материалам.

Если сравнить излишек жилья со всем количеством объектов в Испании, он составляет 2%. Но в некоторых регионах процент выше: 6,29% в Кастельоне, 5,32% в Толедо и 5,19% в Альмерии.