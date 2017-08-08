Wall Street Journal отмечает улучшения на рынке испанской недвижимости

Американское издание Wall Street Journal сообщает, что спустя почти десять лет с начала затяжной рецессии в Испании вырос объём инвестиций в коммерческую недвижимость.

Газета отмечает улучшения на рынке испанской недвижимости и прогнозирует, что объём инвестиций в нынешнем году может быть самым высоким за последние несколько лет при условии сохранения высокого спроса во второй половине 2017 года.

Кроме того, Wall Street Journal дает положительную оценку росту спроса на недвижимость, который свидетельствует о стабильном восстановлении экономики. В 2014 году рынок недвижимости в Испании уже проявлял некоторые признаки восстановления, однако на тот момент инвесторы искали относительно надёжные активы в Мадриде и Барселоне. Сейчас, когда испанская экономика демонстрирует один из самых высоких темпов роста в Европе, инвесторы готовы рассматривать более широкий спектр активов, включая отели, студенческое жильё и торговые центры. Как сообщает американское издание, процесс восстановления экономики также привлекает такие учреждения, как пенсионные и страховые фонды, которые предпочитают недвижимость с меньшими рисками.

В то же время, по сравнению с другими частями Европы испанская недвижимость по-прежнему остаётся довольно дешёвой, а также на испанском рынке наблюдается некоторый дефицит предложения.